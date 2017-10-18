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والد جندي أمريكي قتيل: ترامب وعدني بـ25 ألف دولار ولم يف بوعده

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مصراوي Masrawy

والد جندي أمريكي قتيل: وعدني بـ25 ألف دولار ولم يف بوعده

11:21 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

والد جندي أمريكي قتيل: ترامب وعدني بـ25 ألف دولار ولم يف بوعده

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ): 

ذكر تقرير صحفي في أمريكا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد والد جندي قُتِلَ في أفغانستان بمنحه 25 ألف دولار، لكنه لم يف بوعده.

وفي تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال كريس بالدريدج إن ترامب اتصل به بعد أسابيع قليلة من مقتل ولده، 22 عاما، في أفغانستان.

وأوضح بالدريدج أنه أعرب لترامب عن شعوره بالإحباط حيال التعويض، الذي قدمه الجيش، وأضاف أن ترامب وعده بإرسال شيك من حسابه الخاص بقيمة 25 ألف دولار، وتابع أن ذلك لم يحدث.

يذكر أن ترامب يتعرض لنقد حاد منذ أيام داخل الولايات المتحدة لأنه اتهم، خلال مؤتمر صحفي، الرؤساء السابقين لأمريكا بأنهم نادرا ما اتصلوا بأقارب الجنود الذين لقوا حتفهم أو لم يتصلوا بهم، وقوبل هذا الاتهام برفض من قبل موظفي الإدارة الأمريكية في حكم الرئيس السابق باراك أوباما وبرفض العديد من وسائل الإعلام.

يذكر أن الجنود في الولايات المتحدة يحظون بمكانة خاصة، ولاسيما الجنود الذين يلقون حتفهم في عمليات للجيش، كما تحظى عائلات هؤلاء الجنود باحترام كبير على نحو خاص.

واستغرق ترامب نفسه قرابة أسبوعين للحديث لأول مرة بشكل علني عن أربعة جنود أمريكيين لقوا حتفهم في النيجر.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن موظفي ترامب كانوا قد أعدوا له على الفور تصريحا للإدلاء به عن واقعة الجنود الأربعة، وأضافت أن ترامب لم يأخذ به.

ورفض البيت الأبيض التعليق على ما أوردته الصحيفة.

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