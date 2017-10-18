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وكالة أمريكية: عام 2017 هو ثان أدفأ عام تشهده الأرض

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وكالة أمريكية: عام 2017 هو ثان أدفأ عام تشهده الأرض

11:13 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

وكالة أمريكية: عام 2017 هو ثان أدفأ عام تشهده الأرض

أرشيفية

لوس أنجلوس - (د ب أ):

أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، اليوم الأربعاء، أن العام الجاري هو ثان أدفأ عام تشهده الأرض منذ بداية تسجيل دراجات الحرارة .

وذكرت الوكالة أن متوسط درجة حرارة اليابسة وسطح المحيطات يزيد بمقدار 87ر0 درجة مئوية عن المتوسط في القرن العشرين، وهي حرارة أقل من الرقم القياسي لعام 2016 وهو 99ر0 درجة مئوية.

وأضاف التقرير أيضا أن شهر سبتمبر الماضي كان رابع أدفأ شهر سبتمبر تم تسجيله.

ولا تزال مساحة الجليد البحري في المحيط المتجمد الشمالي أقل من المتوسط.

وقالت المنظمة في بيان لها "منذ عام 2005، تم تسجيل تسع من أعلى عشر درجات حرارة على مستوى العالم ما بين يناير سبتمبر، إلا أن عام 1998 كان الاستثناء الوحيد".

وترجع سجلات درجة حرارة اليابسة والبحر في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى عام 1880.

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