مرشحو الحزب الحاكم في فنزويلا يعززون انتصاراتهم في انتخابات الأقاليم
مرشحو الحزب الحاكم في فنزويلا يعززون انتصاراتهم في انتخابات الأقاليم
11:11 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
نيكولاس مادورو
كاراكاس - (د ب أ):
أفادت نتائج حديثة، اليوم الأربعاء، أن الحزب الاشتراكي المتحد الحاكم في فنزويلا فاز بـ18 من 23 حاكما في الانتخابات الإقليمية التي جرت، الأسبوع الماضي، بزيادة حاكم مقارنة بالإعلان عن ذلك في بادئ الأمر.
وأعلن المجلس الوطني للانتخابات أن مرشح الحزب الاشتراكي المتحد جوستو نوجويرا فاز في منطقة بوليفار جنوب البلاد، وحصل على 04ر49 % من الأصوات مقابل 83ر48 % لمرشح المعارضة اندريس فيلازكيز.
وقال فيلازكيز ان انتصار نوجيرا جاء نتيجة التزوير وتعهد بالطعن على النتيجة.
ولم تشكك المعارضة الفنزويلية في النتائج فحسب، بل شككت أيضا الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وكولومبيا المجاورة في شفافية الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية حيث لقى أكثر من 100 شخص حتفهم في احتجاجات مناهضة للحكومة هذا العام.
واستدعت فنزويلا أمس الثلاثاء سفيرها لدى كندا لإجراء مشاورات بعد أن أعربت الأخيرة عن قلقها ازاء "المخالفات" في العملية الانتخابية.
ووصف الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الحكومة الكندية بأنها "وقحة وغبية" واتهمها بعدم احترام إرادة الناخبين الفنزويليين.
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