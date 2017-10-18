«مش هيعتذر.. ولو بنص رجل هلعبه».. هل يقود حسام غالي المنتخب في روسيا؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

تعلو من حين لآخر الأصوات المطالبة بعودة حسام غالي، قائد الأهلي السابق، والنصر السعودي الحالي، لقيادة المنتخب الوطني، حيث يبدو الفريق معظم الوقت مفتقدًا دوره القيادي داخل وخارج الملعب، إلى جانب احتياج منطقة نصف الملعب لجهود اللاعب، الذي يتميز بقدرة كبيرة في نقل الكرة من منطقة الدفاع إلى الهجوم، وهو ما ينقص منتخبنا في كثير من الأحيان.

وجاء تأهل مصر رسميًا لكأس العالم روسيا 2018، كحافز جديد لفتح الأمر بقوة، ونرصد في السطور التالية رأى جميع الأطراف في إمكانية قيادة الكابيتانو لمنتخبنا في روسيا الصيف المقبل..

اتحاد الكرة..

أوضح المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أنه يعتبر غالي من أبنائه، لكنه لا يمكنه إجبار المدرب على ضمه، مشيرًا إلى أن اللاعب رفض التواجد في جلسة صلح مع الجهاز الفني للمنتخب، حيث فضل الابتعاد في تلك الفترة.





المنتخب..

تشير التقارير إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، يشترط اعتذارًا علنيًا من حسام غالي، حتى يعود للصفوف مجددًا.

وأكد أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب، أن غالي له دور في مشوار المنتخب، وشريك أساسي في إنجاز التأهل لكأس العالم روسيا 2018، الذي تحقق أخيرًا بعد غياب 28 عامًا.

وأضاف «نبيه»، خلال تصريحاته قبل أيام ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أنه سيقوم باحتضان «غالي» في حالة مقابلته، وسيتم ضمه على الفور للمنتخب إذا احتاجه فنيًا.



شاهد أيضا فيديو) ميدو: أمنية حياتي أشوف حسام غالي وعماد متعب في كأس العالم حسام غالي يهنئ المنتخب بالتأهل للمونديال.. ويوجه رسالة للحضري حسام غالي يقود النصر للفوز على التعاون

وعلق أحمد ناجي، مدرب الحراس، موضحًا أن أزمة حسام غالي مع أسامة نبيه، كانت من الممكن أن تنتهي في 3 ثوان، قبل أن تتفاقم.

وتابع في تصريحات تليفزيونية، أنه يتمنى تصفية الأجواء بين قائد الفراعنة ونبيه، وعودته للمنتخب بعد تقديم الاعتذار.



حسام غالي..

وفي تصريح نادر، أعرب غالي، عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني للمونديال، موجهًا التهنئة لجميع لاعبي المنتخب على هذا الإنجاز، دون التعليق على مطالب عودته.





المحللون..

عدد كبير من المحللين يطالب كل حين بعودة حسام غالي لقيادة المنتخب الوطني، أبرزهم خالد بيومي، وأحمد حسام ميدو.

وقال بيومي، في تصريحات تليفزيونية، إن غالي هو الوحيد القادر على تعويض الدور، الذي يلعبه عبد الله السعيد، إلى جانب دوره القيادي المهم، متمنيًا انتهاء الخلافات بينه وبين الجهاز الفني للمنتخب، معلقًا: لو بنص رجل هلعبه.





وعلق ميدو، في تصريحاته لقناة ON sport، «أمنية حياتي أشوف عماد متعب، وحسام غالي بيلعبوا في كأس العالم»، ولمهاجم منتخب مصر السابق، تصريحات عديدة يؤكد فيها احتياج المنتخب لقائده حسام غالي.



وكيل غالي

صرح نادر شوقي، وكيل حسام غالي، اليوم الأربعاء، أن اللاعب لن يعتذر لجهاز المنتخب، لأنه لم يرتكب خطأ من الأساس، مؤكدًا أنه لاعب محترف، ولديه شخصية وكاريزما، ومن الصعب أن يعتذر لمجرد اللعب في كأس العالم.

