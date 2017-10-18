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هشم رأسه وخنقه ودفنه في الحظيرة.. تفاصيل مقتل "مُسن بولاق" على يد نجله

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مصراوي Masrawy

هشم رأسه وخنقه ودفنه في الحظيرة.. تفاصيل مقتل "مُسن بولاق" على يد نجله

10:30 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن ملابسات العثور على جثة مُسن داخل حظيرة ماشية يملكها بمنطقة بولاق الدكرور.

وأوضحت المصادر، أن الجثة لشخص يبلغ من العمر 64 سنة، وأن الجاني هو أحد أبناءه بسبب خلافات عائلية حول الميراث.

وأشارت المصادر إلى أن تحريات العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، دلت أن الجاني تعدى على والده بآلة حادة بمنطقة الرأس، ثم خنقه حتى تأكد من وفاته.

وأكدت المصادر أن جهود البحث والتحري التي قادها الرائد طارق مدحت، معاون مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى أن الجاني أقر بفعلته لأشقاء والده بعد فشلهم في العثور عليه عقب اختفائه، كما أنه أرشدهم عن مكان إخفاء الجثة.

ولفتت المصادر إلى أن اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، وجه المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، بإعداد أكمنة لضبط المتهم الهارب، إذ أنه لاذ بالفرار منتهزًا انشغال الجميع باستخراج جثة والده.

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