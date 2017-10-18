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وكالة الأنباء الإيرانية تفتح مكتبًا لها في قطر

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مصراوي Masrawy

وكالة الأنباء الإيرانية تفتح مكتبًا لها في قطر

10:33 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

وكالة الأنباء الإيرانية تفتح مكتبًا لها في قطر

الرئيس حسن روحاني

طهران - (د ب أ):

وافقت الإيرانية على فتح مكتب لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) في العاصمة القطرية الدوحة.

جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس حسن روحاني، حسبما ذكرت وكالة إرنا، الأربعاء.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات بين قطر وإيران مؤخرا عقب قيام ومصر و البحرين والإمارات بقطع العلاقات مع الدوحة، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار هذه الدول. من جانبها تنفي قطر ذلك.

كانت قطر قد اعادت سفيرها في شهر أب/اغسطس الماضي إلى طهران.

يشار إلى أن الدول الأربع طالبت قطر، ضمن مطالب أخرى ،بتخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لاعادة العلاقات معا.

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مصراوي Masrawy

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