وكالة الأنباء الإيرانية تفتح مكتبًا لها في قطر
وكالة الأنباء الإيرانية تفتح مكتبًا لها في قطر
10:33 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
الرئيس حسن روحاني
طهران - (د ب أ):
وافقت الحكومة الإيرانية على فتح مكتب لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) في العاصمة القطرية الدوحة.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس حسن روحاني، حسبما ذكرت وكالة إرنا، الأربعاء.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات بين قطر وإيران مؤخرا عقب قيام السعودية ومصر و البحرين والإمارات بقطع العلاقات مع الدوحة، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار هذه الدول. من جانبها تنفي قطر ذلك.
كانت قطر قد اعادت سفيرها في شهر أب/اغسطس الماضي إلى طهران.
يشار إلى أن الدول الأربع طالبت قطر، ضمن مطالب أخرى ،بتخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لاعادة العلاقات معا.
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