علي الدين هلال: السيسي يريد تغيير خريطة مصر

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قال الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُريد إحداث تغيير في خريطة الدولة المصرية والمجتمع، من ناحية قيامه بتنفيذ مشروعات وطنية عملاقة مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق التي هي شرايين الحياة بالنسبة لأي اقتصاد.

أضاف هلال، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، مساء الأربعاء، أنّ هذه المشروعات تُعتبر طفرة لكونها تُعيد بناء البنية التحتية لمصر من مياه وكهرباء وغيرها، قائلًا: «مَشروعات البينة التحتية هي نقطة الانطلاق للتنمية الحديثة».

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تابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنّ المشروعات الوطنية التي قام بها الرئيس، تخلق واقعًا جديدًا، لكونها تقوم بنقلة وطفرة في قضية معينة، موضحًا أنّ «السيسي»، يَقوم بحل المشكلة السكانية المتراكمة منذ 50 عامًا، بالإضافة إلى أنّه يقوم بخلق مناطق جذب صناعي وزراعي بدلًا من القاهرة.