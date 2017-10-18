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التعليم العالي: بنكا الأهلي ومصر تبرعا بـ50 مليون جنيه لرعاية المبتكرين

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التعليم العالي: بنكا الأهلي ومصر تبرعا بـ50 مليون جنيه لرعاية المبتكرين التعليم العالي: بنكا الأهلي ومصر تبرعا بـ50 مليون جنيه لرعاية المبتكرين

التحرير

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح ، للنوابغ والمبتكرين سيُعطيهم دفعة قوية للمستقبل، مشيرًا إلى أن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين سيُساهم في التنمية وخلق مستقبل أفضل وسيعمل على اكتشاف النوابغ بالأقاليم والقرى.

أضاف عبد الغفار، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، «أدعو الشباب إن اللي شايف عنده فكرة أو ابتكار يتقدم إلى أكاديمية البحث العلمي، لدينا لجان متخصصة تُقيم، ومن نرى لديه حلول لأي مشكلة أو ابتكار ما، نُدعمه ونحتضنه ونموله».

وحول تمويل الصندوق؛ قال: «هاتفت رئيس بنك محمد الأتربي، ورئيس البنك الأهلي هشام عكاشة، وكل بنك منهما تبرع بـ25 مليون جنيه، كنوع من المشاركة الاجتماعية».

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ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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التحرير

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