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الري: الإضرار بحصة مصر من المياه «خط أحمر».. ولن نسمح به

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الري: الإضرار بحصة مصر من المياه «خط أحمر».. ولن نسمح به الري: الإضرار بحصة مصر من المياه «خط أحمر».. ولن نسمح به

التحرير

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قال حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، إن زيارة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية الحالي، على رأس وفد مصري، لسد النهضة الإثيوبي، أكدت أنه لم يحدث حتى الآن ملء لخزان السد.

وأضاف الإمام، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، ببرنامج «ما وراء الحدث»، مساء الأربعاء، أن «ما تم إنشاؤه حتى الآن من سد النهضة لا يؤثر على حصة  من مياه نهر النيل».

وتابع: «هذا هو أول نزاع مائي بهذا الحجم بالنسبة لمصر.. وكل النزاعات المائية حُسمت بالتفاوض، ووزير الري الإثيوبي أقر خلال كلمته بحقوق دول المصب وفقًا للقانون الدولي».

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وأوضح أن «الإضرار بالمصادر المائية المصرية خط أحمر ولا يمكن السماح به»، مستكملًا: «نهيب بالمواطنين عدم إلقاء المخلفات بالترع لأن ذلك يؤثر على المنسوب، بينما نقوم بتطهيرها من أجل زيادة قدرتها على استيعاب المياه».

وتوجه أول أمس الاثنين، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب. 

وشارك الدكتور عبد العاطي، على رأس وفد فني في الزيارة، التي ينظمها الجانب الإثيوبي لوزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث لموقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، والتحقق من التفاصيل الفنية الجاري متابعتها في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية، في ضوء حرص مصر على الانتهاء في أسرع وقت ممكن من الدراسات الفنية بحيث يتم الأخذ بنتائجها عند بدء عملية ملء وتشغيل السد وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ.

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