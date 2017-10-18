عاصم الدسوقي عن واقعة مذيعة «إكسترا نيوز»: «الإنسان حسب ما اتربى»

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علق الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث، إن الأديب يوسف زيدان، حاصل على دكتوراه في الفلسفة وغير مؤهل للكتابة في التاريخ.

عن واقعة تجاوز مذيعة «إكسترا نيوز»، علق الدسوقي، مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، قائلًا: «أنا مش هصغر من نفسي.. هو أنا هدخل نفسي في حوارات مع ناس دون ليه، وعشان إية؟، كل واحد بيعبر عن نفسه والإنسان حسب ما اتربى، أنا بقول للطلبة في المحاضرة إن الإنسان خارج البيت هو البيت، فمتجيبش الشتيمة والأذية لأهلك».

وتابع، «الناس حسب ما اتربت واتعلمت وحسب ما بتتمول، وفيه برضوا ناس مأجورة.. هي مش عايزة تعرف حاجة».

قررت إدارة قناة إكسترا نيوز»، إيقاف المذيعة مروج إبراهيم، عن العمل وتحويلها للتحقيق، على إثر مشادتها على الهواء مع المؤرخ عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، أمس الثلاثاء.

وقالت إدارة القناة في بيان، الأربعاء: «المذيعة خرجت عن قواعد مدونة السلوك المهني التي تعتمدها القناة وتلتزم ببنودها».

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وأضاف البيان :«المذيعة أساءت إدارة الحوار ولم تلتزم الأسلوب اللائق في التعامل مع ضيف البرنامج، ولم تراع مقتضيات ومعايير الأداء المهني، وأنهت الحوار بشكل يسئ بشدة للقناة قبل أن يكون تجاوزًا مرفوضًا في حق الضيف الكبير».

وأوضحت إدارة القناة أنها تواصلت مع الدكتور عاصم الدسوقي، لتقديم اعتذار عما بدر من المذيعة، مؤكدة أنه يمثل قيمة علمية ووطنية كبيرة، وأنها لا تقبل أي مساس بمكانته، وظهوره على شاشتها تقديرٌ لهذه الشاشة تعلم قيمته جيدًا.

وشددت إدارة القناة أنها ستتخذ الإجراءات الواجبة رفعًا لأي إساءة في حقه واحترامًا من القناة لاسمها ولمعاييرها المهنية ولجمهور مشاهديها.