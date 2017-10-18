مشيرة خطاب: "خضت سباق اليونسكو بشرف.. ورقبتي دينًا لمصر شعبًا وحكومة"

كتبت- عزة صقر:

أعربت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر السابقة لرئاسة منظمة اليونسكو، عن سعادتها بمبادرة المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي في تقديم الدعم للدولة في مواجهة الإرهاب.

وأضافت "خطاب" في كلمتها باحتفالية "المرأة صانعة السلام"، أن مصر لن تحتل مكانة متقدمة بين الدول ما لم تحصل المرأة على حقوقهن كاملة.

وعن خسارتها في سباق رئاسة اليونسكو، قالت خطاب: "لم أعلم أنني في رحلة عظيمة في قلوب المصريين حيث وقف خلفي 90 مليون مصري، أقول لهم لم نفز بالمنصب ولكننا كسبنا السباق بخوض التحدي بشرف ونزاهة".

وتابعت: "رقبتي دينًا لمصر شعبًا وحكومة فلقد انتهى السباق الرسمي ولكن لم ينته السباق الشعبي"، منوهة بأن السلام منتهى الغايات التي أنشئت من أجلها منظمة اليونسكو.

وأكدت: "اليوم ونحن خارج جدران منظمة اليونسكو دعونا نستثمر هذه القوى الدافعة التي يقودها المجتمع المدنى ونستكمل السباق لتحقيق السلام والتقدم والرقي"، مختتمة حديثة: "جميعنا نحتاج للمرأة فهي أساس تقدم المجتمعات ونهوضها".

وخرجت المرشحة المصرية مشيرة خطاب من السباق على منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بعد أن فازت عليها مرشحة فرنسا أودري أزولاي في جولة الإعادة التي جرت، الجمعة الماضية.