أخبار عاجلة

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعايزني أخدمها" -
نيجيريا ترجح مقتل إحدى زوجات زعيم بوكو حرام في غارة جوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مشيرة خطاب: "خضت سباق اليونسكو بشرف.. ورقبتي دينًا لمصر شعبًا وحكومة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مشيرة خطاب: "خضت سباق اليونسكو بشرف.. ورقبتي دينًا لمصر شعبًا وحكومة"

10:12 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

السفيرة مشيرة خطاب

كتبت- عزة صقر:

أعربت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة السابقة لرئاسة منظمة اليونسكو، عن سعادتها بمبادرة المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي في تقديم الدعم للدولة في مواجهة الإرهاب.

وأضافت "خطاب" في كلمتها باحتفالية "المرأة صانعة السلام"، أن مصر لن تحتل مكانة متقدمة بين الدول ما لم تحصل المرأة على حقوقهن كاملة.

وعن خسارتها في سباق رئاسة اليونسكو، قالت خطاب: "لم أعلم أنني في رحلة عظيمة في قلوب المصريين حيث وقف خلفي 90 مليون مصري، أقول لهم لم نفز بالمنصب ولكننا كسبنا السباق بخوض التحدي بشرف ونزاهة".

وتابعت: "رقبتي دينًا لمصر شعبًا وحكومة فلقد انتهى السباق الرسمي ولكن لم ينته السباق الشعبي"، منوهة بأن السلام منتهى الغايات التي أنشئت من أجلها منظمة اليونسكو.

وأكدت: "اليوم ونحن خارج جدران منظمة اليونسكو دعونا نستثمر هذه القوى الدافعة التي يقودها المجتمع المدنى ونستكمل السباق لتحقيق السلام والتقدم والرقي"، مختتمة حديثة: "جميعنا نحتاج للمرأة فهي أساس تقدم المجتمعات ونهوضها".

وخرجت المرشحة المصرية مشيرة خطاب من السباق على منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بعد أن فازت عليها مرشحة فرنسا أودري أزولاي في جولة الإعادة التي جرت، الجمعة الماضية.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​مايا موسى تدعو لإشراك المرأة في وضع خطط مواجهة الإرهاب

    أخبار

  • بحضور مشيرة خطاب.. قومي المرأة ينظم "المرأة صانعة السلام" في الأوبرا

    أخبار

  • صاحب هتاف "تسقط قطر" يرد على اتهامات علاقته بالدوحة وظهوره في "االجزيرة"

    أخبار

  • وزير الخارجية يعود من فرنسا بعد مساندة مشيرة خطاب

    أخبار

إعلان

edf28cae15.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"

بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"