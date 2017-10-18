حبس وكيل "قوى عاملة الإسماعيلية" المتهم بتقديم رشوة على ذمة التحقيق

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

قرر المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الغسماعيلية، حجز المتهم "جمال. ه" و"محمود. ف" المدير المالي للمديرية، على ذمة طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وسماع أقوال عضو الرقابة الإدارية مجري التحريات والضبط، والعرض على النيابة العامة.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، من القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية "جمال. ه"، و"محمود. ف" المدير المالي بمديرية القوى العاملة، بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبالغ 300 ألف جنيه، ولَم تسلم إلى العمال، واستولى عليها.

ووردت معلومات إلى ضباط الرقابة الإدارية بالإسماعيلية تفيد بقيام المتهمين وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة والمدير المالي بتقديم مبلغ رشوة 10 آلاف جنيه، لأحد قيادات وزارة القوى العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية خاصة بالعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه استولى عليها المتهمين دون وجه حق.