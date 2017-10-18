​مايا موسى تدعو لإشراك المرأة في وضع خطط مواجهة الإرهاب

كتبت- عزة صقر:

أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بتنظيم احتفالية "المرأة صانعة السلام" في دار الأوبرا المصرية، مؤكدة أن دار التنوير والسلام.

وأضافت موسى، أثناء كلمتها في احتفالية "المرأة صانعة السلام": "نؤكد أننا باسم نساء مصر وكل إمراة أننا ضد التطرف الإرهابي، فنحن نجتمع على قلب رجل واحد لنؤكد أننا ضد الأعمال الإرهابية المتطرفة التي تضرب مصر وأبنائها".

وطالبت موسى، بإشراك المرأة في وضع الخطط الإستراتيجية والأمنية التي تقوم عليها الدولة، مشيدة بجهود الدولة التي يسعى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التطرف واقتصاص جذوره.

وأشارت إلى أن المرأة تشعر بالمخاطر التي تحيط البلاد فهي الأكثر حرصًا على تحقيق السلام وهي الضامن الأول للمجتمع في تحقيقه وتقويته، مضيفة: "الأرهاب لا ينتمى لحضارة أو دين".

وأكدت أنه لابد أن يكون هناك تعاون بناء بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع والإعلام وعلى رأسهم المراة لرفض ونبذ الإرهاب الغاشم وإنهائه.

ودعت إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الجيد والقضاء على الأمية الدينية والثقافية يعاني منها المجتمع لأنها العائق الأساسي في مواجهة التطرف.

وتوجهت مايا موسى، بحديثها إلى مشيرة خطاب، مؤكدة أنها "خاضت معركة اليونسكو وقادتها بمنافسة شريفة واستطاعت أن تدعم رسائل السلام".