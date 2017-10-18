أخبار عاجلة

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعايزني أخدمها" -
نيجيريا ترجح مقتل إحدى زوجات زعيم بوكو حرام في غارة جوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​مايا موسى تدعو لإشراك المرأة في وضع خطط مواجهة الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​مايا موسى تدعو لإشراك المرأة في وضع خطط مواجهة الإرهاب

09:53 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

​مايا موسى تدعو لإشراك المرأة في وضع خطط مواجهة الإرهاب

الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة

كتبت- عزة صقر:

أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بتنظيم احتفالية "المرأة صانعة السلام" في دار الأوبرا المصرية، مؤكدة أن دار التنوير والسلام.

وأضافت موسى، أثناء كلمتها في احتفالية "المرأة صانعة السلام": "نؤكد أننا باسم نساء وكل إمراة أننا ضد التطرف الإرهابي، فنحن نجتمع على قلب رجل واحد لنؤكد أننا ضد الأعمال الإرهابية المتطرفة التي تضرب مصر وأبنائها".

وطالبت موسى، بإشراك المرأة في وضع الخطط الإستراتيجية والأمنية التي تقوم عليها الدولة، مشيدة بجهود الدولة التي يسعى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التطرف واقتصاص جذوره.

وأشارت إلى أن المرأة تشعر بالمخاطر التي تحيط البلاد فهي الأكثر حرصًا على تحقيق السلام وهي الضامن الأول للمجتمع في تحقيقه وتقويته، مضيفة: "الأرهاب لا ينتمى لحضارة أو دين".

وأكدت أنه لابد أن يكون هناك تعاون بناء بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع والإعلام وعلى رأسهم المراة لرفض ونبذ الإرهاب الغاشم وإنهائه.

ودعت إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الجيد والقضاء على الأمية الدينية والثقافية يعاني منها المجتمع لأنها العائق الأساسي في مواجهة التطرف.

وتوجهت مايا موسى، بحديثها إلى مشيرة خطاب، مؤكدة أنها "خاضت معركة اليونسكو وقادتها بمنافسة شريفة واستطاعت أن تدعم رسائل السلام".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البابا تواضروس: الإرهاب لن يحقق أهدافه في مصر

    أخبار

  • نشاط والشأن المحلي يتصدران صحافة الأربعاء

    أخبار

  • الخشت: مسابقات طلابية للنقاش حول وثيقة جامعة القاهرة للتنوير والثقافة

    أخبار

  • رئيس جامعة القاهرة: اجتماع الشهر المقبل لتحديد آليات تطيبق وثيقة التنوير

    أخبار

إعلان

112bcf391b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "