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"الأعلى للإعلام" يقرر تشكيل لجنة لضبط أداء البرامج الرياضية

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام" يقرر تشكيل لجنة لضبط أداء البرامج الرياضية

09:30 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

مكرم محمد أحمد

القاهرة- أ ش أ:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل لجنة لضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة الكاتب فهمي عمر، وعضوية كل من الناقد الرياضي حسن المستكاوي وحمدي حسن وعادل ماهر والمستشار هشام أبو علم وخالد توحيد، وينضم إليهم كل من الدكتورة سوزان القليني وحاتم زكريا عضوا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويهدف المجلس من تشكيل اللجنة مواجهة ظاهرة الانفلات الأخيرة في البرامج الرياضية التي تعرض على الفضائيات.

وبحث أعضاء المجلس خلال الاجتماع الأسبوعي التقرير الخاص بشأن الحالة الإعلامية في وكذلك نشاط اللجان في مختلف القضايا الخاصة بالإعلام، كما ناقش الاجتماع المعايير والضوابط الخاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية القادمة.

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Asha

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