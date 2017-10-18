الرئيس الصومالى يتعهد بالانتقام من جماعة الشباب
الرئيس الصومالى يتعهد بالانتقام من جماعة الشباب
09:40 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
الرئيس الصومالي عبدالله محمد فارماجو
مقديشيو - (د ب أ):
تعهد الرئيس الصومالي عبدالله محمد فارماجو، اليوم الأربعاء، بالانتقام سريعا من متشددى جماعة الشباب المتطرفة بعد التفجيرات التى أودت بحياة نحو 300 شخص مؤخرا .
ودعا فارماجو - فى كلمة أمام الآف المحتجين - الصوماليين الى التوحد لطرد جماعة الشباب من البلاد.
وأضاف: "إن هذه المذبحة بعيدة تماما عن الانسانية وتظهر قسوة جماعة الشباب، وعلينا أن نتوحد للدفاع عن شعبنا".
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