الرئيس الصومالى يتعهد بالانتقام من جماعة الشباب

مقديشيو - (د ب أ):

تعهد الرئيس الصومالي عبدالله محمد فارماجو، اليوم الأربعاء، بالانتقام سريعا من متشددى جماعة الشباب المتطرفة بعد التفجيرات التى أودت بحياة نحو 300 شخص مؤخرا .

ودعا فارماجو - فى كلمة أمام الآف المحتجين - الصوماليين الى التوحد لطرد جماعة الشباب من البلاد.

وأضاف: "إن هذه المذبحة بعيدة تماما عن الانسانية وتظهر قسوة جماعة الشباب، وعلينا أن نتوحد للدفاع عن شعبنا".