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الرئيس الصومالى يتعهد بالانتقام من جماعة الشباب

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مصراوي Masrawy

الرئيس الصومالى يتعهد بالانتقام من جماعة الشباب

09:40 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الرئيس الصومالى يتعهد بالانتقام من جماعة الشباب

الرئيس الصومالي عبدالله محمد فارماجو

مقديشيو - (د ب أ):

تعهد الرئيس الصومالي عبدالله محمد فارماجو، اليوم الأربعاء، بالانتقام سريعا من متشددى جماعة الشباب المتطرفة بعد التفجيرات التى أودت بحياة نحو 300 شخص مؤخرا .

ودعا فارماجو - فى كلمة أمام الآف المحتجين - الصوماليين الى التوحد لطرد جماعة الشباب من البلاد.

وأضاف: "إن هذه المذبحة بعيدة تماما عن الانسانية وتظهر قسوة جماعة الشباب، وعلينا أن نتوحد للدفاع عن شعبنا".

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