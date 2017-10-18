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المالكي: برزاني فقد كل أصدقائه باستثناء إسرائيل

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مصراوي Masrawy

المالكي: برزاني فقد كل أصدقائه باستثناء إسرائيل

09:35 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

المالكي: برزاني فقد كل أصدقائه باستثناء إسرائيل

نائب الرئيس العراقي نوري المالكي

بغداد - (د ب أ): 

صرح نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني بات وحيدا بلا أنصار، سوى إسرائيل.

وقال المالكي - في مقابلة لمحطة تلفزيون "الشرقية": "برزاني فقد كل أصدقائه، باستثناء إسرائيل، وبات وحيدا بلا أنصار".

وأضاف "سياسة بارزاني لم تبق له صديقا ولاحلفاء".

وأوضح "لايمكن لمدينة كركوك أن تكون جزءا من إقليم كردي، وأشجع إقامة إدارة ثانية لإقليم كردستان، وأن إدارتين في إقليم كردستان، أفضل من إدارة واحدة تحت ظل التسلط".

وقال المالكي "أشجع إقامة إقليم ثان في كردستان، أو ربط محافظات الإقليم بالحكومة المركزية".

وأضاف "أن الإقليم استغل خلخلة الوضع السياسي في البلاد لتمديد نفوذه وأن قوات البيشمركة دافعت عن مناطقها، ولم تحرر الأرض، وأن الاستفتاء هو المرحلة العلنية لتجرؤ الكرد في بسط نفوذهم".

وقال نائب الرئيس العراقي "لا ضير من مساعدة إيرانية لدعم وحدة العراق".

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