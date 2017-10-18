تمديد حالة الطوارئ في تركيا يدخل حيز التنفيذ غدا

أنقرة - (د ب أ):

يدخل قرار البرلمان التركي تمديد حالة الطوارئ في البلاد غدا الخميس، بعدما نشرت الجريدة الرسمية التركية القرار اليوم.

وأشارت الجريدة، في عددها المكرر، إلى أن تطبيق حالة الطوارئ يبدأ اعتبارًا من غد الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية اليوم.

ومساء أمس الثلاثاء، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، على مذكرة تقدمت بها الحكومة لتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر إضافية.

وقال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، خلال مناقشة البرلمان المذكرة ، إن الحكومة لا تهدف لفرض حالة الطوارئ على المواطنين، إنما لفرضها على الحكومة والمؤسسات التي تعمل على مكافحة الإرهاب والعاملين في تلك المؤسسات.

ووافق البرلمان التركي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.