أخبار عاجلة

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعايزني أخدمها" -
نيجيريا ترجح مقتل إحدى زوجات زعيم بوكو حرام في غارة جوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تمديد حالة الطوارئ في تركيا يدخل حيز التنفيذ غدا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تمديد حالة الطوارئ في تركيا يدخل حيز التنفيذ غدا

09:35 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

تمديد حالة الطوارئ في تركيا يدخل حيز التنفيذ غدا

البرلمان التركي

أنقرة - (د ب أ):

يدخل قرار البرلمان التركي تمديد حالة الطوارئ في البلاد غدا الخميس، بعدما نشرت الجريدة الرسمية التركية القرار اليوم.

وأشارت الجريدة، في عددها المكرر، إلى أن تطبيق حالة الطوارئ يبدأ اعتبارًا من غد الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية اليوم.

ومساء أمس الثلاثاء، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، على مذكرة تقدمت بها لتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر إضافية.

وقال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، خلال مناقشة البرلمان المذكرة ، إن الحكومة لا تهدف لفرض حالة الطوارئ على المواطنين، إنما لفرضها على الحكومة والمؤسسات التي تعمل على مكافحة الإرهاب والعاملين في تلك المؤسسات.

ووافق البرلمان التركي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بلومبرج: قطر بصدد وقف بيع الدولار للمُقرضين الأجانب بسبب المقاطعة

    أخبار

  • العراق وتركيا يتفقان على فتح معبر فيشخابور الحدودي

    أخبار

  • معارض قطري يكشف فوائد مقاطعة "تنظيم الحمدين"

    أخبار

  • تقرير: اغتيال صحفية "وثائق بنما" تم بعبوة ناسفة يستخدمها الإرهابيون

    أخبار

إعلان

2e06601f33.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي