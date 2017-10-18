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طائرات حربية تقصف مواقع داعش غربي العراق

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مصراوي Masrawy

طائرات حربية تقصف مواقع داعش غربي العراق

09:32 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

طائرات حربية تقصف مواقع داعش غربي العراق

أرشيفية

العراق - (د ب أ):

أفاد بيان عسكري عراقي مساء اليوم الأربعاء بأن مقاتلات حربية طراز (إف 16) عراقية قصفت معملا لتصنيع مركبات مفخخة وعبوات ناسفة، غربي محافظة الأنبار (118 كيلومترا غربي بغداد).

وذكر بيان عسكري لخلية الإعلام الحربي وزع مساء اليوم الاربعاء أنه "استنادا لمعلومات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت طائرات (إف 16) العراقية ضربة جوية أسفرت عن تدمير معامل لتصنيع العجلات المفخخة والعبوات الناسفة وقتل العديد من عصابات تنظيم داعش الارهابي في قضاء القائم غربي الانبار".

وتستعد القوات العراقية لشن عملية عسكرية لطرد تنظيم داعش من اخر معاقله في العراق في منطقتي راوة والقائم أقصى غربي العراق، حيث استكملت الخطط العسكرية، وتم نشر القوات المكلفة بتنفيذ العملية العسكرية.

ورجح رئيس العراقية حيدر العبادي أن تنهي القوات العراقية عملية تطهير العراق من تنظيم داعش خلال العام الحالي.

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