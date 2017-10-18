وزير النقل عن نظام النقاط بقانون المرور: هدفنا مش جمع فلوس

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قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن الأهم من موافقة مجلس الوزراء، على قانون المرور الجديد، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب ثم إصداره، هو تفعيل القانون وتنفيذه على أرض الواقع.

أضاف عرفات، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن قانون المرور القديم صدر عام 1973، وأصبح لا يتماشى مع التطوير الذي تُحدثه الوزارة في شبكة الطرق حاليًا.

أوضح أنه سيتم إضافة 6 آلاف كيلو متر مربع ضمن المشروع القومي للطرق، مشيرًا إلى أن نظام النقاط الذي يتضمنه القانون الجديد ليس هدفه تحصيل الغرامات، مستكملًا: «أؤكد أن مش هدف الدولة جمع فلوس.. مش هنتجار بدم الناس».

تابع أن تحديث شبكة الطرق سيُساهم في زيادة معدلات السرعة، وعدم الالتزام بالقانون سيتسبب في وقوع حوادث، مؤكدًا أن الحديث عن أن مصر الأعلى عالميًا في معدلات الحوادث غير دقيق.

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أشار وزير النقل، إلى أن «هناك 13.5 شهيد في حوادث الطرق لكل 100 ألف مواطن»، مؤكدًا أنه «تم التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل في إعداد القانون الجديد، ولا يوجد فيه تصالح، وتم رفع الغرامات إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى».

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، صرح أن مجلس الوزراء وافق على قانون المرور الجديد، اليوم، وأحيل إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، وتم مناقشة بعض النقاط المطلوب مراعاتها لكي يرى القانون النور، موضحا أن القانون القديم صادر سنة 73 والوضع تغير حاليا ولابد من وجود قانون جديد يساير الوضع الحالي، ووضع القانون في حسبانه سلوك المواطنين واتجاهها للنقل الخاص مقارنة بالنقل الجماعي.