مميش: عائدات قناة السويس ارتفعت رغم بطء حركة التجارة العالمية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الفريق مهاب مميش، ريس هيئة قناة السويس، مساء الأربعاء، إن القناة جاذبة لمرور السفن رغم بطء حركة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن عائدات شهر أكتوبر 2017 زادت عن عائدات نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 14.4%.

أضاف مميش، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يسير بكفاءة تامة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل يومي سير العمل.

تابع: «الرئيس يوجه دائما بتوفير فرص عمل للشباب بالمنطقة الاقتصادية، وهناك 25 ألف عامل مصري يعملون بالمحور ولا يوجد أجنبي واحد».

شاهد أيضا

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس الثلاثاء، بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، لاستعرض التطورات الخاصة بتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة، وأعمال تطوير ميناء غرب بورسعيد.