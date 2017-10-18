السياحة: نحاول استغلال شعبية صلاح وشعراوي في الترويج عالميًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال أحمد شكري، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة العامة لتنشيط السياحية، مساء الأربعاء، إن الهيئة وضعت خطة لتنشيط السياحة القادمة من روسيا تُنفذ بمجرد عودة الحركة لطبيعتها.

أضاف شكري، خلال مداخلة لبرنامج «مال وأعمال»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهيئة تحاول استغلال شعبية لاعبي الكرة المصريين بالخارج، أمثال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وستيفان شعراوي، نجم روما والمنتخب الإيطالي.

تابع رئيس قطاع السياحة الدولية: «هدفنا هو إعادة صورة مصر إلى طبيعتها لدى السائحين.. ونسعى لإعادة نفس معدلات السياحة في 2010 في أقرب وقت».

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، لوكالة «رويترز»، إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 211.8% إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول 9 أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين بنسبة 55.3%.

شاهد أيضا

وأوضح المسؤول، أن إيرادات السياحة قفزت إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2017 مقابل 1.7 مليار قبل عام، مشيرا إلى أن التحسن في الأرقام جاء بدعم من زيادة معدل إنفاق السائح إلى 88.2 دولار في الليلة الواحدة.

كما ارتفعت أعداد السائحين الوافدين من أوروبا إلى 3.2 مليون سائح بارتفاع 85% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب الوكالة.

ويعتبر قطاع السياحة مصدرا كبيرا للعملة الصعبة للبلاد، لكنه تضرر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بالقرب من سيناء في نوفمبر 2015.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.