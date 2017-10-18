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طلاب مدرسة بالدقهلية يصطفون لتوديع جثمان معلمتهم (صور)

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ودع العشرات من طلاب مدرسة الشهيد محمد عبدالحليم الابتدائية، بقرية كفر الصلاحات، التابعة لمدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، جثمان إحدت المعلمات بعد أن وافتها المنية.

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واصطف الطلاب وهم يرتدون الزي المدرسي حاملين أعلام أمام المدرسة لتوديع جثمان معلمة اللغة العربية مريم عبدالعظيم» خلال مرور جثمانها من أمام مدرسة الشهيد محمد عبدالحليم الابتدائية.

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وقال محمد جابر أحد أولياء الأمور، إن المعلمة مريم كانت من المعلمات المحبوبات لدي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ووفاءً لها قرر الطلاب الاصطفاف لتوديعها وقامت إدارة المدرسة بمساعدتهم بإعطائهم عددا من الأعلام، مشيرًا إلى أن الوقفة التي نظمها الطلاب شارك فيها أهالي القرية والمعلمون العاملون بالمدرسة.

 

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