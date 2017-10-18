عمرو موسى يهدى مذكراته "كتابيه" لشيخ الأزهر



كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عضو "لجنة حكماء أفريقيا".

وأهدى عمرو موسى كتابه الجديد المعنون بـ"كتابيه" الذي ذكر فيه شهادته على كل العصور، وتناول فيه الكثير من الأحداث المهمة مصريًّا وعربيًّا.

وأعرب "موسى" عن تقديره واعتزازه بشخص الإمام الأكبر وجهوده في تعزيز السلام العالمي، مشيدًا بحرصه على تقديم الصورة الصحيحة للإسلام من خلال جولاته الخارجية إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا.

من جانبه، هنأ الإمام الأكبر عمرو موسى، بمناسبة اختياره عضوا في لجنة "حكماء أفريقيا"، التابعة للاتحاد الأفريقي، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعد تتويجا لمسيرته الدبلوماسية والسياسية الحافلة بخدمة وطنه وأمته بكل إخلاص.