مصور مصراوي يفوز في مسابقة "فرحة مصر بالتأهل لكأس العالم" بنقابة الصحفيين

مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء يحيى:

تصوير- محمود بكار:

فاز مصور "مصراوي" الزميل محمود بكار، بالجائزة التشجيعية الأولى في مسابقة "صور فرحة مصر بالتأهل لكأس العالم" التي تنظمها شعبة المصورين بنقابة الصحفيين برعاية مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، وحصل على 500 جنيه.

كما فاز بالجائزة التشجعية الثانية المصور مصطفي عميرة، والتشجيعية الثالثة سامح أبو الحسن.

وأعلن عمرو نبيل، رئيس شعبة المصورين، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزينحيث فاز عزت السمري بالمركز الأول، وتسلم جائزة بـ3 آلاف جنيه، كما فاز أيضا بجائزة الجمهور التي تقدر بـ500 جنيه.

وفاز بالمركز الثاني المصورة ليالي عبد العزيز بجريدة اليوم السابع بجائزة تقدر 2500 جنيه، كما فاز بالمركز الثالث سلام صفوت.

وووجه "نبيل" الشكر لمدير تحرير أونا نيوز وموقع مصراوي، المصور الكبير حسام دياب، قائلًا: "المسابقة مش ممكن تتعمل بدون راعي المصوريين في مصر، واللي يعتبر علامة لا ينكرها إلا جاحد أو قليل الأصل"، متابعا: "هنعتبر حسام دياب الرئيس الشرفي للمعرض".

وأكد رئيس شعبة المصورين جودة كافة الأعمال، قائلًا: " كلكوا عملتوا شغل كويس وحيرتوا لجنة التحكيم".

ويشارك في المعرض 50 مصورًا صحفياً، قدموا 175 صورة تعبر عن الانفعالات يوم الحدث التاريخي وهو تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2018.

وتضم لجنة التحكيم كلًا من عبدالوهاب السهيتي كبير مصوري الأهرام، وعصام الشامي رئيس قسم التصوير باليوم السابع، وعمرو عبد الله مدير التصوير بوكالة رويترز في مكتب القاهرة.

ويحضر الاحتفالية كبير المصورين حسام دياب، وعدد من النقاد الرياضيين كالناقد عصام شلتوت ومحمد شبانة.

وتقدر قيمة جائزة لجنة التحكيم للمركز الأول بـ 3 آلاف جنيه، فيما تقدر جائزة المركز الثاني بألفي جنيه، أما الثالثة بـ 1500 جنيه.

ويشارك "مصراوي" في المسابقة، بصورة التقطها الزميل نادر نبيل، والتي تظهر فرحة لاعبي المنتخب بالفوز على فريق الكونغو بعد ضربة الجزاء الأخيرة.

كما يشارك المصور الزميل محمود بكار، بصورتين إحداهما تظهر ترقب الجمهور لنتيجة المباراة، والآخرى تظهر مدى فرحة الجمهور، ويشارك المصور أسامة عبد النبي، بصورة تظهر فرحة الجمهور في داخل أرضية الملعب، والمصور محمد حسام بصورة تظهر فرحة الجمهور بالمدرجات بعد المباراة.

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