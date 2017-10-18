رئيس "الوطنية للانتخابات" لـ"مصراوي": تدشين موقع للصحفيين لإرسال البيانات في آن واحد

كتب- طارق سمير:

قال المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اجتماعات الهيئة مستمرة بين أعضاءها بشكل دوري لتيسير أعمالها وتأسيس بنيتها التحتية، فيما يتعلق بتسهيل إرسال المعلومات لكافة وسائل الإعلام، والاستقرار على اختيار مسئول تنفيذي للهيئة ونوابه، وتحديد قواعد وأساسيات عمليات الاقتراع للناخبين.

وتابع "لاشين"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن كل القرارات والمناقشات التي تتوصل إليها الهيئة لم يتم الإعلان عنها إلا بعد الانتهاء من تحديد مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يتم تنسيقه مع الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات أنه سيتم تدشين "موقع إلكتروني" خاص بالصحفيين لإرسال البيانات في لحظتها لكافة الصحفيين في آن واحد ، إضافة إلى الموقع الرسمي للهيئة سيتم نشر أخر مستجدات الهيئة بشكل دوري.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء قبل الماضي، القرار رقم 503 لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، نائب رئيس محكمة النقض.

وتتولى الهيئة، حسب الدستور، إدارة جميع الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية التي تجرى في البلاد، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها.

يشكل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة، وعضوية المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر السيد أحمد على المعبدي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.

والمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس سعد حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هاني محمد على محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالسلام محمود عبدالسلام محمد رمضان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا خليل، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.