سيدة زيمبابوي الأولى تطالب باسترداد 1.2 مليون دولار من رجل أعمال لبناني

هراري - (د ب أ):

تعتزم السيدة الأولى في زيمبابوي مقاضاة رجل اعمال لبناني لاسترداد 1.2 مليون دولار بسبب عدم تسليمها خاتم الماس كما وعد بذلك، حسبما قال محامي جريس موجابي اليوم الأربعاء.

وأضاف المحامي ويلسون مانيس لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن موجابى طلبت شراء خاتم من الماس عيار 100 قيراط بقيمة 1.35 مليون دولار، بمناسبة عيد زواجها في عام 2015 ولكنها حصلت بدلا من ذلك على خاتم بقيمة 30 ألف دولار.

وقال مانيس إن موجابى أقامت دعوى للمطالبة باسترداد كامل المبلغ أمام المحكمة العليا في العاصمة هرارى، يوم الثلاثاء، وتنتظر ردا من المدعى عليه.

ويواجه الرئيس روبرت موجابى وزوجته تهم بالثراء الذاتي في زيمبابوي الواقعة في منطقة الجنوب الأفريقي حيث يعيش 63 % من السكان تحت خط الفقر، وفقا لما ذكره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

ولا تزال زيمبابوى تكافح للتعافي من الركود الذى ضربها بين عامي 1999 – 2008، ويرجع جزئيا إلى مصادرة أراضي المزارعين البيض، مما أدى الى خفض النشاط الاقتصاد بواقع النصف، وأجبر الحكومة على استبدال العملة بالدولار الأمريكي في عام 2009.

ويعمل أكثر من 80 % من القوة العاملة في القطاع غير الرسمي.