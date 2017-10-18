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تونس تدعو الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم في مجال مكافحة الارهاب

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مصراوي Masrawy

تونس تدعو الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم في مجال مكافحة الارهاب

09:20 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

تونس تدعو الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم في مجال مكافحة الارهاب

وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي

تونس - (د ب أ):

دعا وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم الخميس، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى تقديم المزيد من الدعم لتونس في جهودها لمكافحة الارهاب.

وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء الوزير بالمنسق الأوروبي جيل دو كيركوف الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس لبحث التعاون في مجالي الأمن والدفاع.

وقال الزبيدي إن الإرهاب يشكّل تهديدا لكافة الدول، وأن مقاومته تبقى مسؤولية مشتركة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى حث بعض الدول الأعضاء من أجل مساعدة تونس بدعمها بالوسائل المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية.

وترتبط تونس باتفاقات تعاون متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، في المجال الأمني ومكافحة الهجرة غير النظامية، لكنها تواجه صعوبات مالية في تمويل الحرب المستمرة ضد الجماعات الإرهابية.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يدعم تونس في انتقالها الديمقراطي والاقتصادي، وفي مكافحتها للإرهاب وفي المساهمة في إصلاح منظومتي الأمن والعدل بالتعاون مع المجتمع المدني التونسي.

وقال كيركوف "إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدة لمركز الامتياز في مجال نزع الألغام والتعامل مع الأجسام المشبوهة".

كان المسؤول الأوروبي أعلن أمس الثلاثاء عن تمويل برامج إصلاح في المجال الأمني بقيمة 23 مليون يورو بجانب تخصيص 100 مليون يورو لدعم الإصلاحات في مجال العدالة بهدف مواجهة التطرف داخل السجون.

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