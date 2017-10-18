وزير خارجية إيطاليا: مصر شريك لا يمكن الاستغناء عنه

القاهرة – (مصراوي):

استقبل انجلينو الفانو وزير خارجية إيطاليا، السفير هشام بدر سفير مصر في روما، حيث تركزت المباحثات حول سبل تفعيل الحوار بين القاهرة وروما لجسر فجوة التواصل بينهما طيلة الثمانية عشر شهراً الماضية.

وأعرب بدر عن الأهمية التي توليها القاهرة لدعم وتطور العلاقات مع إيطاليا وعدم إعطاء الفرصة لأية جهات مناوئة للنيل من هذه الشراكة الهامة، كما أعرب عن ترحيب القاهرة بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها السيد " أمندولا" نائب وزير الخارجية الإيطالي للقاهرة يوم 22 الجاري لبدء أول محادثات رسمية بين الجانبين حول سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات الاقتصادية التجارية والتبادل الثقافي علاوة على التنسيق والتشاور المستمر بشأن قضايا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط.

وأكد "ألفانو" أن مصر شريك هام لا غنى عنه لإيطاليا وأنه كان من المستحيل أن تستمر الدولتان دون وجود حوار سياسي على أعلى مستوى بينهما، خاصة على ضوء محورية العلاقة بين البلدين في منطقة المتوسط والشراكة التي تربطهما، علاوة على العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين.

كما استعرض بدر عددا من الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها والتي ستمثل اللبنة الأولى في تأسيس الانطلاقة الجديدة في العلاقات، ورداً على ذلك وجه وزير الخارجية الإيطالي بسرعة الانتهاء من إعداد تلك الاتفاقيات لاستعادة الزخم في العلاقات بين البلدين والوصول إلى وتيرة سريعة في التنسيق بينهما.