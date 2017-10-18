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انطلاق فعاليات أول بطولة إفريقية لكرة الجرس للمكفوفين في شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

انطلاق فعاليات أول بطولة إفريقية لكرة الجرس للمكفوفين في شرم الشيخ

09:16 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

انطلاق فعاليات أول بطولة إفريقية لكرة الجرس للمكفوفين في شرم الشيخ

أرشيفية

جنوب سيناء - داليا منير:

انطلقت البطولة الإفريقية لكرة الجرس، المؤهلة لبطولة العالم للمكفوفين، اليوم الأربعاء، في الصالة المغطاة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، التي تقام في الفترة من 14 حتى 24 أكتوبر الجاري، تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمشاركة منتخبات من الجزائر، والمغرب، ورواندا، وكينيا، وممثلين في 13 فريق رجال وسيدات.

وحضر حفل الافتتاح محافظ جنوب سيناء، وعلي أنور وكيل وزارة الشباب والرياضة في جنوب سيناء، ورامي عبدالحميد أمين صندوق الاتحاد المصري للمكفوفين، والعديد من الشخصيات الرياضية والقيادات التنفيذية.

ودعمت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، بمبلغ 700 ألف جنيه نظير استضافة البطولة اﻹفريقية لكرة الجرس، في إطار ااهتمام برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأكيدًا على ريادة في تنظيم كافة البطولات الرياضية.

وبدأت أولى فعاليات البطولة اﻹفريقية بمباراة بين فريق مصر والمغرب.

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