أخبار عاجلة

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعايزني أخدمها" -
نيجيريا ترجح مقتل إحدى زوجات زعيم بوكو حرام في غارة جوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره العراقي لبحث العلاقات الثنائية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره العراقي لبحث العلاقات الثنائية

09:04 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره العراقي لبحث العلاقات الثنائية

سامح شكري وزير الخارجية والدكتور إبراهيم الجعفري

القاهرة – (مصراوي):

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصالاً من الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع في كركوك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير خارجية العراق قدم الشكر لسامح شكري على اهتمام بالتطورات الجارية في العراق وحرصها على وحدة العراق وسلامة الشعب العراقي، مؤكداً على أن قوات الجيش العراقي حريصة كل الحرص على عدم تعريض حياة أبناء الشعب العراقي لأية مخاطر أو تهديدات خلال عملية استعادة سلطة الدولة على كركوك.

وقد أكد "شكري" على أن مصر تتابع باهتمام الأحداث الجارية في العراق وتقف دائماً إلى جوار الشعب العراقي بمختلف أطيافة، وأنها تأمل أن يتم حل أية خلافات من خلال الحوار البنّاء الذي يحافظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المبعوث الروسي للشرق الأوسط: نعتبر كردستان جزءًا من العراق

    أخبار

  • وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

    أخبار

  • أمير قطر يبدأ جولة آسيوية تشمل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا

    أخبار

  • يهاجم مجددا الاتفاق النووي الإيراني: "سيء للغاية"

    أخبار

إعلان

a82da6a86c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"

بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"