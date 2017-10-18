وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره العراقي لبحث العلاقات الثنائية

القاهرة – (مصراوي):

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصالاً من الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع في كركوك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير خارجية العراق قدم الشكر لسامح شكري على اهتمام مصر بالتطورات الجارية في العراق وحرصها على وحدة العراق وسلامة الشعب العراقي، مؤكداً على أن قوات الجيش العراقي حريصة كل الحرص على عدم تعريض حياة أبناء الشعب العراقي لأية مخاطر أو تهديدات خلال عملية استعادة سلطة الدولة على كركوك.

وقد أكد "شكري" على أن مصر تتابع باهتمام الأحداث الجارية في العراق وتقف دائماً إلى جوار الشعب العراقي بمختلف أطيافة، وأنها تأمل أن يتم حل أية خلافات من خلال الحوار البنّاء الذي يحافظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه