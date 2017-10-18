مقتل 20 عنصرًا من الحوثيين وقوات صالح في كمين على الشريط الحدودي مع السعودية

صنعاء - (د ب أ):

أفاد الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل 20 عنصرا من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في كمين مسلح على الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن قوات التحالف العربي استهدفت مجاميع الميليشيات (الحوثيون وقوات صالح) بعد أن رصدت تحركاتهم على الشريط الحدودي، وذلك عبر عمل كمين مكون من فرق راجلة ومساندة من مروحيات الأباتشي السعودية.

واضافت المصادر "أن الميليشيا كانت تستعد من خلال تمركزها على الحدود لتنفيذ هجوم على مواقع رقابة عسكرية سعودية، لكن القوات السعودية نفذت تكتيكاً عسكرياً بهدف وقف تقدم الميليشيا ونجحت في افشال مخططها".

وبحسب المصادر، فقد أدت العملية اضافة الى القتلى وعدد من الجرحى، عن تدمير عدد من العربات والمعدات العسكرية التابعة للميليشيا.

ويعلن مسلحو الحوثي وصالح بشكل متكرر استهداف معسكرات للجيش السعودي في عدة مناطق قريبة من الشريط الحدودي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد الحوثيين وحلفائهم منذ أكثر من عامين ونصف، دعماً لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا، لاستعادة شرعية بلاده.