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أهالي يتهمون ضابط شرطة بالاعتداء على أبنائهم داخل مدرسة في المنيا

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مصراوي Masrawy

أهالي يتهمون ضابط شرطة بالاعتداء على أبنائهم داخل مدرسة في المنيا

09:01 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

أهالي يتهمون ضابط شرطة بالاعتداء على أبنائهم داخل مدرسة في المنيا

أرشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

اتهم عدد من أولياء أمور تلاميذ المدرسة الرسمية الابتدائية للغات بمدينة مطاي شمال المنيا، ضابط شرطة برتبة رائد، باقتحام فصل دراسي، والاعتداء على عدد من التلاميذ فيه، اليوم الأربعاء، قبل أن يحرر عدد منهم محضر ضده في النيابة العامة.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، بلاغًا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بوقوع مشادات بين ضابط شرطة، و3 من تلاميذ المدرسة الرسمية للغات، تطورت إلى مشاجرة، أبلغت النيابة على إثرها، والتي بدأت التحقيق في الواقعة.

وقال ماهر عبدالله وطارق محمد العطار، من أولياء الأمور، إن 15 ولي أمر آخرين، حرروا محاضر ضد الضابط، وجاري تحرير محاضر أخرى، عقب اقتحام ضابط شرطة، المدرسة الرسمية الابتدائية للغات، مصطحبًا زوجته وحماته، ودخل أحد الفصول أثناء انعقاد اليوم الدراسي، واعتدى على بعض التلاميذ، ما أصاب الجميع بحالة من الفزع، خاصة أن الضابط لوح بسلاح كان بحيازته، ما دفع المدرس إلى صرف التلاميذ للفناء، وعقب ذلك حضرت الشرطة واصطحبت الضابط للقسم، وبعدها للنيابة العامة حيث قدم أولياء الأمور بلاغات ضد الضابط.

وقالت مصادر أمنية، إن الضابط الذي اقتحم المدرسة رائد شرطة يدعى "م. ع"، من قوة أمن محور قناة السويس، وأن محل إقامته في محافظة الجيزة، وزوجته مقيمة في مدينة مطاي.

وأرجعت المصادر سبب الواقعة، عندما تشاجر 3 تلاميذ مع نجله زميلهم، واعتدوا عليه بالضرب أثناء اليوم الدراسي أمس الثلاثاء، واتهم الضابط إدارة المدرسة بأنها لم تتخذ أي إجراء تجاه الواقعة، ما ترتب عليه ذهاب الضابط للمدرسة في اليوم التالي اليوم الأربعاء، وتشاجر مع الطلاب الذين اعتدوا على نجله، وتعدت زوجة الضابط على إحدى المدرسات، وجذبتها من شعر رأسها، مهددًا إدارة المدرسة، وحضرت الشرطة واصطحبته للنيابة العامة حيث قدم أحد أولياء أمور الطلاب المعتدى عليهم، بلاغًا واحدًا ضد الضابط، يتم التحقيق فيه حاليًا.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3927 / إداري مركز مطاي.

ومن ناحية أخرى، قال رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إنه فور حدوث الواقعة، أبلغت إدارة المدرسة الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق مع الشاكين والمشكو في حقه لمعرفة الظروف والملابسات.

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