المتهم بقطع أصابع زوجته بالشرقية: "أدبتها لما علت صوتها عليا"

الشرقية – فاطمة الديب:

"مرضيتش تساعدني وتقف جنبي في زنقتي.. علت صوتها عليا فأدبتها".. بهذه الكلمات بدأ "السيد. الـ. م. ع" 45 عامًا، سائق، يُدلي باعترافاته حول قيامه بقطع إصبعي الإبهام لزوجته، والتعدي عليها بالضرب؛ لرفضها تسجيل منزل تملكه باسمه بقرية "الصالحية القديمة" التابعة لدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وأضاف المتهم، في اعترافاته أمام النيابة العامة، أنه كان يمر بأزمة مالية: "قلت لها تسجل البيت باسمي علشان أفك زنقتي وبكرا أعوضها.. كنت مزنوق وعليا أقساط لازم تتسدد في ميعادها".

وتابع: "بدل ما توقف جنبي في زنقتي، رفضت وعلت صوتها عليا فأدبتها وقطعت صوابعها اللي مرضيتش تساعدني بإمضاء منها".

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي لـ"السيدة. م. ل" 41 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بقرية "الصالحية القديمة" مصابة بجروح قطعية متعددة بالرأس واليدين، وتعرضها لبتر كامل بإصبعي الإبهام، فضلًا عن جروح قطعي بإصبعي السبابة والوسطى باليد اليسرى.

بالانتقال وسؤال والد المصابة، اتهم المدعو "السيد. الـ. م. ع" 45 عامًا، سائق، زوج المجني عليها، بالتعدي عليها بسلاح أبيض "سنجة" وإصابتها؛ بسسب رفضها تسجيل منزل خاص بها باسمه، ولاذ المتهم بالفرار.

وأشار والد المجني عليها، إلى أن زوجها (المتهم) خرج من السجن منذ 8 سنوات، وقضى عقوبة 7 سنوات في جريمة قتله لنجل عمه في مشاجرة بينهما، موضحًا أن أخلاقه تغيرت تمامًا بعد خروجه من السجن، حيث باع منزله ليشتري سيارة، قبل أن يبيعها هي الأخرى ليشتري "توك توك" ثم يبيعه ليشتري دراجتين بخاريتين.

وأوضح والد المجني عليها، أنه اشترى قطعة أرض وكتبها باسم نجلته (المجني عليها) حتى لا تحزن على المنزل الذي باعه زوجها (المتهم)، فما كان من الأخير إلا أن حاول دفعها للتنازل عنها له، وحينما لم تنساق لرغبته قطع أصابعها وتعدى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم41 / 668 أحوال ثان الزقازيق لسنة 2017.