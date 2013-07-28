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مونتيلا غاضب من دفاع فيورنتينا ' حجازي '

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مونتيلا غاضب من دفاع فيورنتينا ' حجازي ' مونتيلا غاضب من دفاع فيورنتينا ' حجازي '

أبدى فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا عدم سعادته بتركيز دفاع فريقه رغم الفوز على أبولون ليماسو وديا بسبعة أهداف نظيفة.

المباراة شهدت مشاركة أحمد حجازي المدافع المصري الدولي في الخط الخلفي للفريق البنفسجي مساء يوم السبت.

وقال مونتيلا عقب اللقاء فيما أبرزته مجلة كالتشيو إيطاليا: "لا يمكن أن تكون غاضبا بعد الفوز بسبعة أهداف".

ثم استدرك "لكن هناك أخطاء تحتاج للتعديل، مثلا لا يمكن أن تترك مساحات في دفاعك وأنت تهاجم.. ليس في الكالتشيو على كل حال".

وأوضح نجم روما الأسبق "في بطولة مثل الكالتشيو تدفع الثمن هجمات مرتدة، يجب أن ننظم أنفسنا بشكل أفضل ونحن نتقدم".

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فيديو اليوم السابع