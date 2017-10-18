بالأسماء.. 5 مصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة وحروق من الدرجة الأولى، مساء اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم " شعلة" بجوارهم، أثناء صيدهم من نهر النيل بدائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد باستقبال المستشفى المركزي 5 حالات إصابة بالحروق.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي كلًا من: "محمد أحمد السيد" 52 عامًا، و"مصطفى عبدالقادر عبدالحليم" 48 عامًا، وشقيقه "محمود" 64 عامًا، و"محمد عبدالحليم سليمان" 40 عامًا، و"مصطفى سيد محمد" 40 عامًا، مصابين بحروق من الدرجة الأولى والثانية، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة وتم نقلهم لقسم الحروق بمستشفى بني سويف العام.