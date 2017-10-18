جبروت عامل.. قتل والده المسن ودفنه في حظيرة المنزل
جبروت عامل.. قتل والده المسن ودفنه في حظيرة المنزل
08:41 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
نجحت أجهزة أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في كشف لغز العثور على جثة مُسن مدفونة بحظيرة ماشية بمنطقة بولاق الدكرور، وأن نجله وراء مقتله بسبب الخلافات العائلية.
بدأت الواقعة بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بانبعاث رائحة كريهة من حظيرة ماشية داخل منزل بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص عُثر على جثة مالك المنزل في حالة تعفن مدفونة داخل حظيرة ماشية، وكشفت التحريات أن ابنه "عامل" وراء قتله بسبب وجود بعض الخلافات العائلية فيما بينهما.
وأكدت التحريات أن المتهم الهارب حرر محضرا بغياب والده قبل اكتشاف الجريمة بعدة أيام، حُرر محضرًا بالواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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