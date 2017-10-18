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وزير الخارجية يفتتح غدًا مجلس الأعمال المصري البرتغالي

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يفتتح غدًا مجلس الأعمال المصري البرتغالي

08:32 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

وزير الخارجية يفتتح غدًا مجلس الأعمال المصري البرتغالي

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة- أ ش أ:

يفتتح وزير الخارجية سامح شكري، صباح غد الخميس، منتدى الأعمال المصري البرتغالي بمشاركة نظيره البرتغالي أجوستو سانتوس.

كما يعقد وزير الخارجية -عقب الافتتاح- جلسة مباحثات بقصر التحرير مع نظيره البرتغالي حيث من المنتظر أن يتم بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويعقب اللقاء اجتماع اللجنة المصرية البرتغالية المشتركة، ثم مؤتمر صحفي يعقده وزيرا خارجية البلدين.​

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