وزير الخارجية يفتتح غدًا مجلس الأعمال المصري البرتغالي
وزير الخارجية يفتتح غدًا مجلس الأعمال المصري البرتغالي
08:32 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
وزير الخارجية سامح شكري
القاهرة- أ ش أ:
يفتتح وزير الخارجية سامح شكري، صباح غد الخميس، منتدى الأعمال المصري البرتغالي بمشاركة نظيره البرتغالي أجوستو سانتوس.
كما يعقد وزير الخارجية -عقب الافتتاح- جلسة مباحثات بقصر التحرير مع نظيره البرتغالي حيث من المنتظر أن يتم بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ويعقب اللقاء اجتماع اللجنة المصرية البرتغالية المشتركة، ثم مؤتمر صحفي يعقده وزيرا خارجية البلدين.
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