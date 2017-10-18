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متظاهرون يشتبكون مع الشرطة في مخيم احتجاج في كييف

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مصراوي Masrawy

متظاهرون يشتبكون مع الشرطة في مخيم احتجاج في كييف

08:37 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

متظاهرون يشتبكون مع الشرطة في مخيم احتجاج في كييف

اشتباكات مع الشرطة الأوكرانية

كييف - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن متظاهرين، يطالبون بوضع حد للفساد في أوكرانيا، اشتبكوا مع الشرطة فى مخيم احتجاج أقيم خارج البرلمان في كييف اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء "اوكرينفورم" الأوكرانية عن "هرومادسك" المحلية قولها إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وكان المتظاهرون قد أقاموا أكثر من 50 خيمة لتنظيم مظاهرات طويلة الأجل، للاحتجاج على الفساد المتجذر بين قيادات البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أن القوات الخاصة الاوكرانية اقتحمت مخيم الاحتجاج.

وكان هناك ما يقدر بـ500 متظاهر في المنطقة صباح اليوم الأربعاء،بعدما تحولت مسيرة مناهضة للفساد حضرها عدة آلاف اليوم السابق إلى اشتباكات مع الشرطة.

وطالب المتظاهرون بإقامة محكمة ليست مكلفة سوى بالتصدي للفساد، وبتجريد المشرعين من الحصانة من المحاكمة.

وساعد رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي في قيادة مسيرة أمس. وكان ساكاشفيلي حتى وقت قريب حاكم منطقة أوديسا بأوكرانيا حتى تنحى العام الماضي متهما قيادة البلاد بإدامة فساد مترسخ.

وجرى تجريد ساكاشفيلي من الجنسية الأوكرانية، بينما كان خارج البلاد في يوليو. ودخل مجددا بالسير عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا الشهر الماضي خلال مشاجرة حاشدة بين أنصاره وموظفي الحدود.

وقالت ، التي تدنت علاقاتها مع أوكرانيا المجاورة إلى أقل مستوى لها منذ انضمام شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى روسيا ردا على إطاحة كييف برئيسها الموالي لروسيا في 2014، إن الوضع الحالي في كييف يبدو غير مستقر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس: "نحن نتابع عن كثب التطورات هناك. والوضع ليس مستقرا على الإطلاق. وهذه حقيقة واضحة".

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