ضابط شرطة يقتحم مدرسة بالمنيا ويشهر سلاحه في وجه التلاميذ

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اقتحم ضابط شرطة المدرسة الرسمية للغات بمدينة مطاي شمالي محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، واعتدى على تلاميذ تشاجروا مع نجله.

قال مصطفى علي، ولي أمر الطالبتين رضوى ورحمة، بنفس المدرسة، إن ضابط شرطة فاجأ الجميع بدخوله المدرسة مصطحبًا زوجته وشخص آخر، واقتحم أحد الفصول في أثناء انعقاد اليوم الدراسي، واعتدى على بعض التلاميذ، مما أصاب الجميع بحالة من الفزع وحدث هرج ومرج دخل الفصل.

وأضاف علي: «الضابط لوّح بسلاح كان بحوزته مهددًا المتواجدين، ما دفع المعلم إلى صرف التلاميذ إلى فناء المدرسة، وعقب ذلك حضرت الشرطة واصطحبت الضابط إلى القسم، وبعدها إلى النيابة العامة إذ قدم أولياء الأمور بلاغًا ضد الضابط».

وذكرت مصادر أمنية، أن الضابط الذي اقتحم المدرسة رائد شرطة يدعى "م-ع"، من قوة أمن محور قناة السويس، ومحل إقامته في محافظة الجيزة وزوجته تقيم في مدينة مطاي.

وأوضح المصدر أن 3 من التلاميذ تشاجروا مع نجل الضابط واعتدوا عليه بالضرب في أثناء انعقاد اليوم الدراسي أمس الثلاثاء، ولم تتخذ المدرسة أي إجراء تجاه الواقعة، مما دفع الضابط للذهاب إلى المدرسة اليوم، واعتدى على الطلاب الذين ضربوا نجله، وحضرت الشرطة واصطحبته إلى النيابة العامة، إذ قدم أحد أولياء أمور الطلاب المعتدى عليهم بلاغًا واحدًا ضد الضابط، يتم التحقيق فيه حاليا.

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من ناحيته، أوضح رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أنه فور حدوث الواقعة، أبلغت إدارة المدرسة الأجهزة الأمنية لإتخاذ اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق مع الشاكين والمشكو في حقه لمعرفة الظروف والملابسات.