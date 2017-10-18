غضب في المنيا بعد تعطل حركة «قطارات الصعيد»

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تسبب تعطل قطار منسافيس بمحافظة المنيا في توقف حركة «قطارات الصعيد» منذ أكثر من ساعة وحتى كتابة هذه السطور.

وتوقف القطار «رقم 158»، القادم من محافظة الإسكندرية في طريقه إلى محافظة الأقصر، فجأة اليوم الأربعاء، بمحطة سكك حديد منسافيس التابعة لمركز أبوقر قاص جنوبي محافظة المنيا، الأمر الذي أدى إلى تعطل عدد كبير من القطارات القادمة خلفه ومنها القطارات المكيفة أرقام 982 و96 والقطار رقم 160 المميز وقطار الركاب رقم 712.

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وشهدت عربات القطار المكدسة بالركاب تذمر الركاب احتجاجًا على تأخرهم عن أعمالهم بسبب استمرار تعطل القطار، ورصدت «التحرير» مغادرة عدد من الركاب القطار لاستقلال وسيلة مواصلات أخرى من أجل استكمال رحلتهم.

ويواصل المسؤولون بالسكة الحديد جهودهم للبحث عن سبب تعطل القطار من أجل إعادة حركة القطارات لطبيعتها.