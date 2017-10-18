أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة -
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات" -
نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية" -
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه -
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا -
بعد انقطاع الكهرباء.. قصة عملية قسطرة على ضوء الشموع بمستشفى الزيتون -
"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة " -
كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟ -
مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب -
المرصد: مقتل ثمانية مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام قرب دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

غضب في المنيا بعد تعطل حركة «قطارات الصعيد»

Google+ Print
غضب في المنيا بعد تعطل حركة «قطارات الصعيد» غضب في المنيا بعد تعطل حركة «قطارات الصعيد»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسبب تعطل قطار منسافيس بمحافظة المنيا في توقف حركة «قطارات الصعيد» منذ أكثر من ساعة وحتى كتابة هذه السطور.

وتوقف القطار «رقم 158»، القادم من محافظة الإسكندرية في طريقه إلى محافظة الأقصر، فجأة اليوم الأربعاء، بمحطة سكك حديد منسافيس التابعة لمركز أبوقر قاص جنوبي محافظة المنيا، الأمر الذي أدى إلى تعطل عدد كبير من القطارات القادمة خلفه ومنها القطارات المكيفة أرقام 982 و96 والقطار رقم 160 المميز وقطار الركاب رقم 712.

شاهد أيضا

وشهدت عربات القطار المكدسة بالركاب تذمر الركاب احتجاجًا على تأخرهم عن أعمالهم بسبب استمرار تعطل القطار، ورصدت «التحرير» مغادرة عدد من الركاب القطار لاستقلال وسيلة مواصلات أخرى من أجل استكمال رحلتهم.

ويواصل المسؤولون بالسكة الحديد جهودهم للبحث عن سبب تعطل القطار من أجل إعادة حركة القطارات لطبيعتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير

يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير