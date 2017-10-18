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عضو بالغرفة التجارية: «الكهرباء» تسببت في زيادة أسعار الخضروات والفاكهة

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عضو بالغرفة التجارية: «الكهرباء» تسببت في زيادة أسعار الخضروات والفاكهة عضو بالغرفة التجارية: «الكهرباء» تسببت في زيادة أسعار الخضروات والفاكهة

التحرير

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كشف أحمد السيد، عضو مجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية في الإسكندرية، أن الخضروات شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة كبيرة بما يقرب من 50 إلى 60% من سعرها الأساسي، مرجعًا تلك الزيادة إلى رفع أسعار الكهرباء بعد نقل محال التجار بوكالات الجملة إلى شريحة أعلى.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الأربعاء، أن التجار فوجئوا الشهر الحالي بأن شركة الكهرباء نقلتهم إلى شريحة أعلى مما أدى لمضاعفة قيمة استهلاكهم.

وأوضح عضو الغرفة التجارية: «المحل بالوكالة كان يستهلك ما بين 1000 جنيه إلى 2000 جنيه في الشهر، وارتفع الرقم ليصل إلى 10 و15 ألفا»، مردفا: «مين هيتحمل الزيادات دي؟».

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وتابع: «تقدمنا نحن تجار الجملة بوكالة الحضرة بشكاوى عديدة إلى المسؤولين بشركة الكهرباء وكذلك المحافظة وهي الجهة المالكة للوكالة ولكن دون جدوى».

وأشار السيد إلى أن هناك عوامل عديدة ساهمت كذلك في زيادة أسعار الخضروات على رأسها ارتفاع سعر البنزين قبل شهرين، مؤكدًا أنه في ظل تلك الزيادات فإن حالة من الركود تستمر بالأسواق، مضيفا: «مش بس المواطن اللي بدفع التمن ده التجار كمان».

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التحرير

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