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إزالة 9 حالات تعد على جسور النيل والطريق العام بدمياط

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مصراوي Masrawy

إزالة 9 حالات تعد على جسور النيل والطريق العام بدمياط

08:28 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

إزالة 9 حالات تعد على جسور النيل والطريق العام بدمياط

إزالة 9 حالات تعد على جسور النيل والطريق العام بدم

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج برئاسة وجيه عبدالرازق، رئيس المدينة، حملة موسعة اليوم الأربعاء استهدفت التعديات على جسور النيل في عدد من المناطق بعد أن رصدت لجان المتابعة بالديوان العام وجود مخالفات لحالات بالمدينة.

ونجحت الحملة في إزالة أربع حالات لتعديات على جسور النيل بمنطقة الدبدوبة بالتعاون مع نقطة شرطة عزبة البرج.

وفي الزرقا، قاد اللواء وليد عبد الحميد، مساعد مدير الأفراد بمديرية الأمن والرائد محمد المهدي رئيس مباحث الزرقا قوة من مركز الشرطة تمكنت من إزالة أربع حالات تعد على الطريق العام وتنفيذ قرار آخر عبارة عن تشوينات على أرض زراعية.

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