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بالصور - وصول 34 سائحا ألمانيا لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور - وصول 34 سائحا ألمانيا لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بسوهاج

08:26 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، وصول فوج سياحي مكون من 34 سائحًا ألمانيًا إلى مرسى البلينا السياحي لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا.

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة تسعى لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية وجذب المزيد من الوفود السياحية لزيارة المناطق الأثرية، من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة، حيث أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية.

وأوضح علي رفاعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الفوج السياحي وصل إلى مرسى البلينا السياحي، على متن الباخرة "فيجن جندولا"، وعلى متنها 34 سائح ألماني الجنسية، ثم قام بزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس، وأنه قد تم استقبالهم بتقديم الزهور وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتي الأول.

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