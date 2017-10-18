3 مفاجآت في قائمة محمود طاهر لانتخابات الأهلي

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أعلن محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قائمته التي سيخوض بها انتخابات النادي المقبلة، والتي شهدت العديد من المفاجآت، حيث تم اختيار مصطفى مراد فهمي، مدير المسابقات السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نائبا للرئيس.

كما ضمت القائمة الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، وعضو مجلس أمناء جامعة النيل، وشهدت القائمة تواجد الدكتور إيهاب ماضي، أحد أكبر الأطباء المتخصصين في جراحات التجميل، وضمت أيضا المهندس محمد يحيى الاستشاري الهندسي.

واستقر طاهر على الأعضاء تحت السن في القائمة وهم مروان هشام عضو مجلس الإدارة الحالي، وشيرين منصور كابتن فريق السباحة في الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، وأحمد مصطفى نجل هناء حمزة كابتن الأهلي ومنتخب مصر في الكرة الطائرة سابقًا.

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وشهدت القائمة استبعاد الثنائي عماد وحيد عضو مجلس الإدارة الحالي، ومحمد عبدالوهاب عضو المجلس السابق.

وتم فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي يوم 15 أكتوبر الحالي، على أن يتم غلقه يوم السبت المقبل، بينما تقرر أن تقام انتخابات القلعة الحمراء 30 نوفمبر المقبل، والتي تتوافق مع إجازة المولد النبوي.