الخارجية التركية تستدعي السفير الألماني للمرة الثامنة عشر

أنقرة - (د ب أ):

استدعت الخارجية التركية، مجددا، السفير الألماني مارتن اردمان.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، أن سبب الاستدعاء يتمثل في تعدد مظاهرات الأكراد في ألمانيا خلال الأسابيع الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستدعاء، الذى تم أول أمس الإثنين، هو الثامن عشر للسفير الألماني خلال مدة عمله في تركيا والتي تجاوزت عامين.

كانت أنقرة استدعت قبل شهر، السفير الألماني، مرتين في غضون 48 ساعة، وذلك ايضا بسبب مظاهرة للأكراد في ألمانيا.

كان مشاركون في احتفال ثقافي كردي في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، حملوا صور عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور والمسؤول عن شن العديد من الهجمات الإرهابية في تركيا.

ويتضمن حظر حزب العمال، المعمول به أيضا في ألمانيا، منع الظهور برموز معينة علانية.

ويعد استدعاء سفير ما، واحدة من أشد وسائل الإعراب عن الاحتجاج في عالم الدبلوماسية، ولم يتم استخدام هذه الوسيلة بين دول شركاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو".