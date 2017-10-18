تطهير الأتوبيسات الوافدة من البحر الأحمر لتجنب "حمى الضنك" بالسويس
تطهير الأتوبيسات الوافدة من البحر الأحمر لتجنب "حمى الضنك" بالسويس
07:59 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
تطهير الأتوبيسات الوافدة من البحر الأحمر
السويس - حسام الدين أحمد:
أجرت إدارة ناقلات الأمراض ومكافحة العدوى، بمديرية الصحة في السويس عملية تطهير للأتوبيسات القادمة من محافظة البحر الأحمر، ومارة بالسويس، لمكافحة مرض "حمى الضنك" والوقاية منه.
وقال الدكتور محمد سعد غزال مدير الصحة في السويس، إن المهندس محمود دياب مدير ناقلات الأمراض، والفريق المعاون له، كانوا في استقبال الأتوبيسات بكمين الزعفرانة على الحدود بين السويس والبحر الأحمر، ورشوا الأتوبيسات بغرض تطهيرها وقتل أي حشرات ناقلة للمرض.
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