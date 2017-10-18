بـ"بالوعات مطر" والتواصل مع "التنبؤات".. الشرقية تستعد لاستقبال الشتاء

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت محافظة الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى؛ تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة على مدن المحافظة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الأمطار بالتزامن مع بدء فصل الشتاء.

وقال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إنه تم إنشاء "بالوعات مطر" ببعض الشوارع الرئيسية، وجار تنظيف وتسليك البلاعات الموجودة، فضلًا عن التنبيه على توافر السيارات لسحب مياه الأمطار أثناء تراكمها وتجمعها لعدم إعاقة حركة المواطنين.

كما تم إبلاغ جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة اتخاذ الاحتياطات وتوافر سيارات الشفط وعمال النظافة، والتأكيد بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الكاملة لكافة المعدات المُستخدمة عند سقوط أمطار شديدة.

وأوضح المحافظ، أنه تم وضع خطة للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال فصل الشتاء، وذلك عن طريق التواصل مع مركز التنبؤات الجوية لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تلك الأمطار.

ووجه المحافظ، مسئول الكهرباء بسرعة مراجعة أعمدة الإنارة وتغيير الأسلاك المكشوفة؛ لمنع الحوادث عند سقوط الأمطار، كما كلف مدير مديرية الطرق، بمراجعة الطرق التي يوجد بها حفر ومطبات، وعمل الصيانة اللازمة لها وتثبيت أعمدة الإنارة المائلة على جانبي الطريق.