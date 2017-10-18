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إصابة 5 في انفجار أسطوانة بوتاجاز ببني سويف

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مصراوي Masrawy

إصابة 5 في انفجار أسطوانة بوتاجاز ببني سويف

07:48 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

إصابة 5 في انفجار أسطوانة بوتاجاز ببني سويف

أرشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة وحروق من الدرجة الأولى، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم "شعلة" بجوارهم، أثناء صيدهم للأسماك من النيل بدائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء جرجير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد باستقبال المستشفى المركزي 5 حالات إصابة بالحروق.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام 5 أشخاص من محافظة الجيزة بصيد الأسماك بنهر النيل، إنفجرت أسطوانة بوتاجاز "شعلة " بجوارهم، ما تسبب في إصابتهم بحروق من الدرجة الأولى.

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مصراوي Masrawy

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