إحباط تهريب شحنة أسلحة بيضاء في ميناء السخنة

السويس - حسام الدين أحمد

أحبطت الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس، تهريب كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء قبل خروجها من ميناء السحنة، كانت مخبأة داخل حاوية مشمولها أدوات بناء وألواح فايبر، وجاري حصر المضبوطات.

ووردت معلومات للعميد محمد القفاص رئيس مباحث الموانئ، تفيد باستعداد إحدى شركات الاستيراد والتصدير لاستلام رسالة بضائع واردة من الصين، ومخبأ بداخلها أسلحة بيضاء عبارة عن "كترات" تقطيع أوراق المستخدمة في الأعمال المكتبية والورش.

وجرى إخطار اللواء سيد عزب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، ووجه اللواء عبدالعزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة بتشكيل فريق بحث برئاسته يضم ضباط الإدارة ومباحث الميناء.

وبتدقيق أعمال التفتيش للحاويات الواردة في ساحة الكشف، وفحصها بواسطة جهاز الاكس راي، اشتبه الضباط في إحدى الحاويات الواردة من الصين، وبفحص مشمولها يدويا تم ضبط كمية كبيرة من الكترات.

وقال مصدر أمني إن الشركة المستوردة خالفت قرار وزير الداخلية، رقم 1467 لسنة 2009، في شأن الأسلحة والذخائر والذي ينص على عدم جواز حيازة أية أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والتي يتم حملها أو إحرازها دون مسوغ قانوني، وكذلك أجهزة أو أدوات أو ألآت أو منتجات أيًا ما كان شكلها تحتوي على أسلحة بيضاء.