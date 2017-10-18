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بالصور - بورسعيدي يبتكر "بالتة" جديدة للتصدير والتخزين.. والحكومة تتبنى المشروع

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مصراوي Masrawy

بالصور - بورسعيدي يبتكر "بالتة" جديدة للتصدير والتخزين.. والحكومة تتبنى المشروع

07:26 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

نجح أحمد طايع، مستشار السلامة وخبير اللوجيستيات بمحافظة بورسعيد، في ابتكار "بالتة" جديدة، إحدى الأدوات التي تسخدم في عمليات النقل والتخزين لتصدير البضائع، للمساهمة في حل العديد من المشاكل، وتوفير النقل والتخزين، بأقل وقت وجهد.

وأوضح "طايع" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن فكرة ومميزات ابتكاره قائلًا: "إنه من أبرز مميزات (البالتة) الجديدة هو شكلها الجميل المشرف للتصدير إلى جميع أنحاء العالم، بجانب سهولة الاستخدام وإمكانية اختيار اللون والتصميم وكتابة اسم الشركة عليها، كما يمكن تصميمها بمختلف الأشكال والمقاسات للتوافق مع جميع أنظمة التخزين والتعبئة"، مضيفًا أنها تعد متوسطة السعر وموفرة للمال عن غيرها من البالتات البلاستيكية والخشبية، كذلك تتميز بخفة الوزن وسهولة التخزين.

وأضاف أنه يتم تخزينها بطريقة التداخل لتوفر في مساحات التخزين بنسبة "1:8" لكل بالتة مقارنة بأي نوع أخبر حيث يبلغ وزن البالتة "3:1" مقارنة بالبالتة الخشب أو البلاستيك، ما يجعلها موفرة في عمليات الشحن الجوي، أي أنها توفر حوالي 200 دولار رسوم دخول ساحة الكشف والعروض، حيث أنه في حالة التصدير على بالتات خشب فلابد من دخول الساحة ودفع الرسوم مثل ميناء شرق التفريعة.

وأشار إلى أن "البالتة الجديدة"، تتحمل جميع العوامل البيئية مثل الحرارة الشديدة والبرودة وبها مواد عازلة لمنع التفاعل مع أي منتجات كيميائية أو دوائية أو الأغذية بجميع أنواعها، وتتحمل حسب تصميها أوزان من 300 كيلو إلى 10 أطنان حسب طلب العميل.

وأعلن المبتكر البورسعيدي عن أن المهندس إسماعيل جابر محمد جابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، أرسل له خطاب يشيد فيه بالابتكار، ويؤكد ضرورة التنسيق المرحلة المقبلة لعرضه خلال المؤتمرات والفعاليات العالمية.

بالتة جديدة للتصدير والتخزين (9)بالتة جديدة للتصدير والتخزين (12)

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مصراوي Masrawy

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